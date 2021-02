Brand op balkon van studentenhuis

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het balkon van een studentenhuis aan het Boterdiep heeft dinsdagavond enige tijd brand gewoed. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De brand werd aanvankelijk gemeld als een woningbrand. Deze melding kwam rond 19.55 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Toen de hulpdiensten arriveerden bleek het te gaan om een brand die op het balkon woedde”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “De bewoners stonden bij aankomst van de brandweer al buiten op straat. Brandweerlieden hebben het vuur snel kunnen blussen en konden voorkomen dat het vuur doorsloeg naar binnen.”

Door de brand is er flinke schade ontstaan op het balkon. Stichting Salvage is ingeschakeld om te assisteren bij het afhandelen van de schade. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend, hier wordt onderzoek naar gedaan. Niemand raakte gewond.