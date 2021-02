Bloeiende narcissen en sneeuwklokjes maken voorjaarsgevoel compleet (foto’s)

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bloeiende narcissen, sneeuwklokjes en stinzenplanten. Het zorgt voor mooie plaatjes in Stad.

Waar we tien dagen geleden nog in de winter zaten, met volop schaatsplezier, is het weerbeeld in een week tijd volledig omgeslagen. We hebben te maken met temperaturen die niet zouden misstaan in april en mei. Ook de natuur heeft in de gaten dat er wat veranderd is. Terwijl de temperatuur omhoog schoot, schoten ook de februaribloeiers uit de grond. En dat zorgt voor een kleurrijk straatbeeld.

De verwachting is overigens dat we de komende periode qua temperatuur een stapje terug gaan doen. Overdag krijgen we te maken met maximumtemperaturen van 9 graden, in de nacht daalt het kwik tot rond het vriespunt waarbij nachtvorst niet is uitgesloten.