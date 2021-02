nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij het vallen van de avond wordt het weer rustig op het Paterswoldsemeer. “De laatste schaatsers stappen zo direct van het ijs.”

Het is rond 17.30 uur als fotograaf Ruben Huisman van 112groningen.nl de zon in het westen weg ziet zakken. “Het begint weer rustig te worden. Het is al bij lange na niet meer zo druk als eerder vanmiddag. De verkeersregelaars zijn inmiddels ook al op huis aan. Zo direct stappen de laatste schaatsers van het ijs. Ze moeten ook wel want de schemering wint snel terrein, de avond gaat vallen.”

Eerder in de middag was het nog druk op en rond het Paterswoldsemeer en Hoornsemeer. De gemeente sloot de Hoornsedijk af voor automobilisten en ook de parkeerplaats bij Kaap Hoorn was helemaal vol. De gemeente riep zelf mensen op om niet meer naar het gebied te komen. “Het was echt ontzettend druk”, zag fotograaf Mike Weening van Weening Fotografie die bij Kaap Hoorn stond. “Ik heb het niet eerder zo druk gezien hier op deze plek. Op het ijs is er genoeg ruimte, maar wanneer de schaatsen ondergebonden worden wordt lang niet altijd anderhalve meter afstand gehouden.”

In de nacht naar zondag wordt er opnieuw strenge vorst verwacht waarbij ook zondag de condities optimaal zullen zijn om er op de schaats op uit te trekken.

Later meer.