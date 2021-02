“Bij een vorstnacht kan een tuinvogel 10% van zijn lichaamsgewicht kwijtraken”

nieuws

Met de huidige winterse omstandigheden is het belangrijk om de tuinvogels een handje te helpen.

Dinsdag riep de Vogelbescherming mensen op om de merels, huismussen, roodborstjes en andere tuinvrienden wat bij te voeren. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten sluit zich bij die oproep aan. “Ja, het is belangrijk om de vogels nu te helpen. Wist je dat een klein vogeltje tien procent van zijn lichaamsgewicht kwijt kan raken door de vorst tijdens één nacht? En dan moet je bedenken dat zo’n vogeltje soms ook nog moet vluchten voor dreigend gevaar.”

“Een klein gedeelte van je tuin sneeuwvrij maken en daar wat zaden strooien”

Bijvoeren is op zich niet moeilijk. “Kijk, het is niet de bedoeling dat je de biobak gaat omkieperen. Daar schieten de vogels niks mee op. Door wat zaden in een nestkast of voederplank te strooien help je al heel veel vogels. Het ophangen van een vetbol is ook goed. En wat ook erg effectief is is de vogelpindakaas. Dus niet het huismerk pindakaas want daar zit teveel zout in. Om de merels te helpen doe je er verstandig aan om een klein gedeelte van je tuin sneeuwvrij te maken en daar wat zaden te strooien. Merels vinden het fijn om op de grond te zijn. Je ziet ze minder snel in of bij een nestkast.”

Moeten vogels alleen tijdens deze koudere periode bijgevoerd worden?

“Dat is een mooie vraag want dat is een hardnekkige gedachte die leeft bij de mensen. Vogels kun je het hele jaar door bij voeren. Dat is ook nog eens heel goed. Vogels kennen ook hun grenzen hè? Als jij of ik op een avond op de bank gaan zitten met een zak chips dan zou het misschien zo kunnen zijn dat de hele inhoud van de zak opgegeten wordt. Een vogel doet dat niet. Ik heb nog nooit een vogel een hele vetbol naar binnen zien werken. Ze weten waar hun grenzen liggen.”

Water is in deze periode ook een probleem …

“Klopt. Water is zeker een dingetje. Wat je absoluut niet moet gaan doen is warm water aanbieden. Dat is erg slecht voor de vogels. De ervaring is dat de vogels zich op zich wel kunnen redden. Door middel van wat sneeuw op te pikken of kleine ijssplinters, krijgen ze toch voldoende vocht binnen. Aan de andere kant moet je je ook realiseren dat dit er bij hoort, dat dit ook Moeder Natuur is. De ijsvogels in de natuurgebieden bijvoorbeeld. Als deze vorst een aantal weken aanhoudt dan zul je zien dat de totale stand gehalveerd gaat worden. Dat is hard, maar het is wel de realiteit. En dat voorkom je niet. Dus als je de mogelijkheid hebt om je tuinvogels te helpen, help ze.”