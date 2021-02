Bewonersorganisaties: ‘Dringend beroep om wijziging Tijdelijke Wet zo niet aan te nemen’

nieuws

In een gezamenlijk handvest doen de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad en de Vereniging Eigen Huis een dringend beroep op de Tweede Kamer om de wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen niet in de huidige vorm aan te nemen.

Woensdag vindt een belangrijk Kamerdebat over de Groningse gaswinning plaats. De bewonersorganisaties hebben een sociaal handvest opgesteld, gericht aan politiek en bestuurders, waarin ze aangeven hoe de problemen in Groningen per direct moeten worden aangepakt.

Het voorliggende wetsvoorstel moet daarom eerst worden aangepast, vinden de opstellers. Het geld wat voorligt in het wetsvoorstel, moet volledig worden besteed aan herstel en versterking. “Beperk administratief gedoe tot een minimum en zorg voor één aanspreekpunt”, aldus de organisaties. “Voorkom dat bewoners hun weg moeten zoeken in een veelheid van ambtelijke instituten.”

Ook vinden de organisaties dat er een einde moet komen aan het ‘cosmetisch oplappen’ van de te versterken huizen en dcat ook de funderingen van de getroffen woningen hersteld moeten worden. Voor de versterking moeten ook uiterste termijnen worden gesteld en de bewoners van de huizen moeten rechtsbescherming gaan krijgen van een onafhankelijk juridisch team, wat hen adviseert over de regelgeving.

Het handvest wordt aangeboden aan de betrokken ministeries, de dossierhouders in de Tweede Kamer, de provincie, gemeenten, NCG, IMG en de Onafhankelijk Raadsman, voorafgaand aan het debat van aanstaande woensdag.