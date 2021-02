Bewoners weten keukenbrand zelf te blussen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Pluimerstraat in de stad Groningen heeft dinsdagavond enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.]

De melding van de brand kwam rond 18.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Omdat er enige onduidelijkheid bestond werd voor de zekerheid opgeschaald naar ‘middelbrand’ waarop ook een tankautospuit van de blusgroep Haren werd opgeroepen. “Het betrof een keukenbrand”, laat de Groninger brandweer weten. “De bewoners wisten zelf de brand te blussen waardoor de tweede tankautospuit niet ter plaatse is geweest. Wij hebben gecontroleerd of het vuur daadwerkelijk onder controle was en hebben het pand geventileerd.”

Vanwege de brand was het Schuitendiep enige tijd afgesloten voor het verkeer. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl[/caption