Bewoners Hamplaats Ten Boer teleurgesteld: “Het is een zompige bende”

Bewoners van de Hamplaats in Ten Boer zijn teleurgesteld in de gemeente. Na maanden vertraging worden hun huizen nu opgeleverd, maar het gebied om de woningen is nog lang niet af.

De woningen werden vorig jaar gesloopt en herbouwd omdat ze niet aardbevingsbestendig waren. De huizen worden nu gefaseerd opgeleverd, maar er moet nog veel gebeuren. “We kunnen nu op de modder staan, maar als het heeft geregend is het een zompige bende en dan zak je helemaal weg,” vertelt Laura Reitsma. Komende maandag moet zij terug naar haar woning. “Het is een gemêleerd gezelschap op de Hamplaats, dus er wonen ook ouderen die slecht ter been zijn of zelfs in een rolstoel zitten. Die kunnen hier helemaal niet zijn. Dat vind ik een kwalijke zaak.”

Het project is eigenlijk een pilot waarbij de huizen vernieuwd worden zonder tussenkomst van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Daardoor zouden de huizen sneller opgeleverd kunnen worden. De bewoners en de gemeente vinden nu dat dat project mislukt is, omdat er toch veel vertraging is opgelopen. “Wij zijn in november 2018 acuut geëvacueerd uit de woning. Sinds die tijd zijn we overal en nergens. In juni 2020 zou ons huis opgeleverd worden, maar dat is hopeloos uitgesteld tot maart 2021. Het is een heel pijnlijk hoofdstuk. Ik ben er zelf ziek van geworden, dus er zijn veel dingen dat het raakt.”

De bewoners willen nu vooral graag duidelijkheid. “Over hoe het terrein er verder uit gaat zien en wanneer het weer begaanbaar is. We willen eigenlijk ook meebeslissen. We zijn nu allemaal eigenaar van een woning, het gaat om onze tuinen, maar we hebben helemaal geen inspraak gehad. Het is allemaal eenzijdig belicht en er is nog geen terugkoppeling geweest naar ons. Daar zouden we graag inspraak over willen hebben.”