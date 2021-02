Bewoners Glimmen klagen over overlast jeugd: “Bedreigingen en rotzooi trappen”

nieuws

Foto: Iijjccoo - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3571668

Bewoners in het dorp Glimmen vinden dat er snel een oplossing moet komen voor de overlast die zij hebben van jongeren die rondhangen in het hart van het dorp.

“De overlast speelt al een aantal jaren”, vertelt Henk Niemeijer van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen. “Het afgelopen jaar krijgen wij berichten binnen van bewoners dat de overlast toe neemt. De jongeren verzamelen zich rond het dorpshuis, de school en de voetbalvelden. Door de coronacrisis zijn deze locaties veel vaker gesloten waardoor er minder toezicht is. Er wordt gezien dat er meer rotzooi wordt getrapt waardoor er afval achterblijft, jointjes gevonden worden en in de nachtelijke uren mensen uit hun slaap worden gehouden.”

Bedreigingen

Volgens Niemeijer is het probleem de laatste tijd ook groter geworden. “Het zijn niet alleen jongeren uit Glimmen maar ook uit naburige dorpen. Dat is te verklaren doordat de gemeente andere overlastlocaties in de gemeente strenger aanpakt. De jongeren van deze locaties zijn vervolgens andere locaties gaan zoeken. En voor de duidelijkheid, wij hebben begrip voor de situatie van de jongeren in deze moeilijke tijd. Maar als buurtbewoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen huizen omdat er bedreigingen worden geuit dan is er wel een grens gepasseerd.”

“Jongeren, ga in gesprek en kom met oplossingen”

Niemeijer vertelt dat de politie en jongerenwerk op de hoogte zijn van de problemen. “Wat wij horen is dat het de jongerenwerkers moeite kost om in contact te komen. Wat wij willen is dat we dit probleem oplossen waar wij een bemiddelende rol aan willen bieden. Dus onze oproep aan de jongeren is om contact met ons op te nemen. We zouden graag met hen in gesprek willen gaan en graag zouden we ook horen wat er volgens hen moet gebeuren en wat er volgens hen verbeterd kan worden.”