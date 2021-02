Bewoners De Brink moeten opnieuw gevaccineerd worden vanwege koelkaststoring

nieuws

Foto: ZINN

Elf bewoners van Woonzorgcentrum De Brink aan de Helper Brink moeten opnieuw gevaccineerd worden omdat er een storing is geweest in een koelkast.

Uit onderzoek is gebleken dat de koelkast waar de gebruikte vaccins in bewaard werden door een technische storing enige tijd is uitgevallen. De bewoners werden begin februari gevaccineerd. Voor de vaccinatie hebben medewerkers de temperatuur van de vaccins gecontroleerd en die bleek op dat moment te kloppen. Echter is uit logbestanden gebleken dat er in de nacht een onderbreking is geweest in de stroomvoorziening.

Hierdoor kan de werkzaamheid van de vaccins niet gegarandeerd worden. Het is nog onbekend wanneer de bewoners een nieuwe prik gaan krijgen.