Bewoners boos op gemeente vanwege komst Stadsnomaden: “We zijn niet geïnformeerd”

nieuws

Bewoners van de Aduarderdiepsterweg, tussen Hoogkerk en Nieuwbrug, zijn boos op de gemeente. Via eigen onderzoek moesten zij vernemen dat er een plan ligt om de Stadsnomaden in hun buurt te huisvesten.

“Dinsdag zagen we een medewerker van de gemeente bezig”, vertelt Martha Kamphuis die de woordvoerder is namens de tien gezinnen die aan de straat wonen. “Er werd ons verteld dat het om archeologisch onderzoek ging. Daarop zijn we wat rond gaan bellen en uiteindelijk begrepen we dat de gemeente van plan is om hier woonwagenbewoners en Stadsnomaden te huisvesten. Ze hebben daarvoor twee locaties op het oog. Nummers 14 en 19 komen in aanmerking. Maar wat ons steekt is dat de gemeente zegt dat de bewoners van tevoren geïnformeerd zijn, maar wij hebben nooit iets gehoord. Wij weten van niks.”

“Ze kijken straks recht in ons huis”

Tegen de Stadsnomaden hebben de bewoners niks. “Deze mensen moeten ook ergens kunnen wonen. Maar de plek die men hier op het oog heeft vinden wij niet geschikt. We zijn een heel hecht buurtje. De komst van deze mensen zou betekenen dat ze straks op een terrein komen te wonen waarbij ze recht in ons huis kijken. In de zomer vinden wij het prachtig om heel veel buiten te kunnen zitten op ons terras. Wij kijken dan op hen neer, dat is nogal een belemmering van ons uitzicht. Wij vinden de hele gang van zaken gewoon niet prettig. We zijn niet geïnformeerd en daarnaast denken we dat er in de gemeente ook wel andere plekken te bedenken zijn waar deze mensen kunnen wonen.”

Aan de Aduarderdiepsterweg moeten volgens de gemeente zo’n 45 plaatsen voor Stadsnomaden en woonwagenbewoners komen. De plekken zijn in eigendom van de gemeente Groningen. Met de huur die de gemeente gaat ontvangen denkt men dat de exploitatie van het terrein kostendekkend te krijgen.

Deel dit artikel: