Beste jeugdopleiding: Be Quick en GVAV zakken. HFC’15, Helpman ook in top 200

sport

Foto Andor Heij

Be Quick 1887 en GVAV Rapiditas zijn gezakt in de top 200 van de amateurclubs met de beste jeugdopleiding. HFC’15 is nieuw en Helpman is weer terug in de top 200. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst van het vakblad De Voetbaltrainer.

Be Quick zakte van de 11e naar de 15e plek. Be Quick blijft wel de beste club van “de rest van Nederland”. Want de hele top 14 komt uit het westen. Alphense Boys voert de lijst aan.

GVAV zakte van de 37e naar de 67e plaats. HFC’15 uit Hoogkerk is een van de nieuwkomers en staat op plek 162. Helpman ontbrak vorig jaar in de top 200, maar komt op plek 197 binnen en is daarmee de vierde club binnen de gemeente Groningen met een gedegen jeugdopleiding.

Top 200 jeugdopleiding