Beroepsvaart krakend door het ijs op Van Starkenborghkanaal

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Ook de beroepsvaart merkt zaterdag dat Koning Winter in het land is. Nabij de Oostersluis voeren de schepen krakend door het ijs.

“Het vrachtschip dat hier zojuist voorbij voer is net een ijsbreker”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. Door de koude nacht, waarbij de minimumtemperatuur in Groningen op -12,4 graden uit kwam, heeft zich op verschillende vaarwegen een laag ijs gevormd. Lang bleef de ijsvloer echter niet in stand. Voor de beroepsvaarwegen geldt namelijk geen vaarverbod.

Behalve op het Van Starkenborghkanaal mag er ook gevaren worden op het Eemskanaal. Door Rijkswaterstaat worden deze twee kanalen gerekend tot de hoofdvaarwegen. Het Winschoterdiep, Rensel, A.G. Wildervanckkanaal en het Aduarderdiep (tot de Suikerbrug Hoendiep) worden bestempeld als beroepsvaarwegen en ook daar mag gevaren worden. In de nacht van zaterdag op zondag wordt opnieuw strenge vorst verwacht waardoor de kans groot is dat vrachtschepen zondag opnieuw moeten fungeren als ijsbreker.

Een vrachtschip als ijsbreker nabij de Oostersluis