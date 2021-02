Bedenk de naam voor de nieuwe competitie van Donar en win NBA-tickets

nieuws

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Alle Nederlandse en Belgische basketbalclubs gaan vanaf september spelen in een gezamenlijke competitie. Volgens de Dutch Basketball League en de Pro Basketball League is alles klaar om te beginnen, maar een goede naam voor de competitie ontbreekt nog.

Als jij 25 jaar of jonger bent en een goede naam hebt voor de competitie waar Donar vanaf september in gaat spelen, kun je deze nu inzenden en daarmee tickets winnen naar een NBA wedstrijd in Londen of Parijs.

Kun jij de naam van onze nieuwe Basketball League bedenken ?! Ga naar 👉🏽 https://t.co/OfhXXyYEeN om deel te nemen en maak kans op het winnen van een reis naar de NBA! #BeNeLeague pic.twitter.com/zi0LIXQbZM — Donar (@Donar_Official) February 9, 2021