Bedankje voor gezinnen CBS De Fontein: zelfgebakken cakes als thuisopdracht

nieuws

Foto: CBS De Fontein Ten Boer

Voor één van de laatste thuisopdrachten, voordat de basisscholen hun deuren volgende week weer openen, moeten leerlingen van CBS De Fontein rekenen, meten en wegen, klokkijken en lezen.

Maandagochtend kregen alle gezinnen van CBS De Fontein de ingrediënten voor een doe-opdracht thuisbezorgd. Deze opdracht heeft, als het allemaal goed gaat, een heerlijke cake als eindresultaat. Ook hadden de kinderen van groep 7 en 8 een korte pleinontmoeting. Ze deden samen met de leerkracht een spelletje en sommigen kregen nog een schrift of een vulling

mee.

“Het pakketje is ook een dankjewel voor alle ouders die met hun kinderen thuis aan de slag zijn geweest”, zo stelt schooldirecteur Ellen Meijer. “Dat was niet altijd even makkelijk, dat begrijpen we best. Volgende week wordt alles hopelijk weer een beetje ‘normaal’.”