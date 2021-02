Basisscholen weer open: “Thuis kon ik snel huiswerk maken en weer slapen”

Voor veel basisschoolleerlingen was dinsdag een dag waar ze lang naar hebben uitgekeken, want ze mochten weer naar school. Door de coronamaatregelen waren die sinds december gesloten.

Eigenlijk mochten de scholen maandag al open, maar door de sneeuw moesten veel leerlingen nog een extra dagje thuisblijven. Zo ook bij basisschool De Fontein in Ten Boer, waar de kinderen dinsdag blij waren dat ze weer gewoon in de klas konden zitten. “Het is leuk, want nu kan ik mijn vrienden weer zien,” vertelt Samuel uit groep acht. “Het is ook fijn om je meester weer live te zien en weer in een schrift te kunnen werken in plaats van online.”

Zijn klasgenoot Joey vond het thuiswerken niet zo erg. “Thuis kan je zelf bepalen wanneer je iets wil doen. Dan kan je snel je schoolwerk maken en daarna weer slapen. Ik heb ook niet zo veel geleerd de afgelopen weken, maar ik zit al in groep acht dus ik weet het meeste al wel.”

Leerkracht Henrianne Potman is ook blij dat ze de kinderen weer ziet. “Het is voor het eerst in drie maanden dat we weer compleet waren, dus dat maakt het extra leuk.” Toch twijfelt ze of het een goed idee was om de scholen alweer te openen. “Het is ook wel spannend. Voor de kinderen is het absoluut goed, maar voor het veiligheidsaspect weet ik het niet zo goed. Niet alleen voor de collega’s, maar ook in het algemeen. Straks gaan de cijfers weer omhoog, wat moeten we dan? Moeten de scholen dan weer dicht? Daar ben ik wel benieuwd naar.”