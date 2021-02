“Basisbaan verbetert inkomen en welzijn van deelnemers”

nieuws

Het inkomen en welzijn van de 25 deelnemers aan het experiment ‘Basisbaan” zijn verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Groningen.

In maart vorig jaar is de gemeente begonnen met het experiment met mensen die geen kans maakten op een betaalde baan. Verreweg de meeste deelnemers geven nu aan dat ze er qua inkomen en welzijn op vooruit zijn gegaan. Daarnaast is met hun komst de leefbaarheid van de wijken verbeterd. De basisbanen worden ingezet in buurthuizen, bij sportclubs, bij het uitlenen van gereedschappen, het assisteren van fietsstewards en het rondbrengen van maaltijden. Er werd gerekend op 40 basisbanen, eind vorig jaar, maar vanwege de coronacrisis bleef het aantal deelnemers steken op 25.

“Ik ben erg blij met deze uitkomsten,” zegt wethouder Carine Bloemhoff. “Mensen die al jaren in de bijstand zaten hebben nu weer een baan. Ze hebben meer sociale contacten, krijgen waardering en zijn trots op het feit dat ze zelfstandig een inkomen verdienen.” De komende periode gaan meer mensen aan het werk in een Basisbaan. De gemeente wil eind dit jaar ongeveer veertig basisbaners aan het werk hebben.

Onderzoek leert dat de maatschappelijke baten van de basisbanen waarschijnlijk hoger zijn dan de kosten ervan. De gemeente gaat wel op zoek naar taken voor basisbaners waarvoor private partijen een bijdrage willen leveren.