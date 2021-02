Balletjesloterij VV Haren is met opbrengst van 3500 euro ‘iets uit de hand gelopen’

nieuws

Mark en Tijo van VV Haren bedienen het bingorad - Foto: Bram Koster

Het is zaterdagmorgen, iets voor de klok van elf. In het clubgebouw van VV Haren maakt de aanvankelijk zo ontspannen kantinesfeer plaats voor de haastige installatie van een digitale loterijopstelling. ‘Nou zitten we hier al een uur met elkaar aan de koffie… En dan gaan we 1 minuut van tevoren pas beginnen met de voorbereiding?!’

De afgelopen week verkocht de club bijna 400 bingoballetjes voor €7,50 ’t stuk. Niet gek, want met een winkans van 1 op 3 is de balletjesloterij van VV Haren een van de lucratievere. Maar dat is niet waar het vandaag om gaat. Veel clubsponsoren zitten door het virus in zwaar weer. Om hen te steunen, ontvangen winnaars een cadeaubon die bij de sponsoren verzilverd kan worden.

Escalatie

Via Facebook is de trekking live te volgen. Om 11.01 uur, een minuutje later dan gepland, heet loterijhost Mark van Dam zijn streamers welkom. ‘Vorige week hadden we het idee om zo’n 90 balletjes te verkopen. Dat is iets uit de hand gelopen’, leidt hij in.

Na de eerste slinger aan het bingorad is de loterij officieel van start gegaan. De winnende balnummers en prijzen worden in rap tempo omgeroepen: zo mag de één een gratis knipbeurt gaan halen bij de lokale coiffeur, de ander wint bijvoorbeeld een afhaaldiner van het cateringbedrijf van Roald Reitsema.

Man van de assist

Reitsema is een bekend figuur bij de club. Naast zijn sponsoring is hij al sinds zijn zesde levensjaar voetballend lid, een korte tussenpoos daargelaten. Na al die jaren ervaring op de zoden siert hem zijn bescheidenheid: ‘Wat ik presteer mag geen naam hebben. Ik geef de assist, laat ik het zo zeggen.’

De cateringomzet van Reitsema maakte een duikvlucht van 100 naar 0. Catering verzorgen voor grote groepen mensen is er immers niet meer bij. ‘Het is heel lastig. In 2019 ben ik hier begonnen. Een jaar later moet je helemaal dicht.’ De actie van VV Haren is een welkome steun in de rug. ‘Dat mensen aan je denken, dat geeft gewoon een heel goed gevoel.’

Oud lijf

Dat goede gevoel heerst ook tijdens de loterijtrekking. Er wordt gegrapt en gegrold, waarbij winnaars niet worden gespaard. Loterijhost Van Dam: ‘Peter van Oosten wint een sportmassage. Die kan hij voor zijn oude lijf prima gebruiken.’

Van Oosten (62), die nog geregeld de hardloopschoenen onderbindt of rondtrekt op zijn fiets, zat niet live te kijken naar de loterijtrekking. Na afloop reageert hij: ‘Een oud lijf? Onzin.’ De prijs neemt hij wel graag in ontvangst. Van Oosten spreekt van een hoogtepunt in zijn leven.