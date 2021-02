Avondklok mogelijk verlengd tot 2 maart

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

De avondklok wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd. Haagse bronnen meldden zondagavond aan De Telegraaf dat de maatregel mogelijk tot 2 maart gaat gelden.

Het demissionaire kabinet praat maandag over de maatregel tijdens de wekelijkse Catshuis-sessie. Deze bespreking zou eigenlijk zondag plaatsvinden, maar werd afgelast vanwege de sneeuwstorm en de gladheid.

Voordat de avondklok wordt verlengd, is er eerst een debat in de Tweede Kamer over de maatregel. De huidige avondklokperiode loopt woensdagochtend om 04.30 uur af.