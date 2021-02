Avondklok mogelijk niet van de baan; spoedappèl kabinet dient dinsdagmiddag

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De rechtbank moet dinsdagmiddag uitspreken of de avondklok stand houdt of moet worden geschorst. Dat betekent dat de coronamaatregel nog niet definitief van de baan is.

De Nederlandse Staat heeft een spoedappèl aangevraagd, waarin het vraagt om de uitspraak van de rechtbank in Den Haag te schorsen, totdat er een uitspraak is in het hoger beroep wat de staat gaat aantekenen. Dinsdagmiddag om 16.00 uur doet het gerechtshof uitspraak over het spoedappèl.

De rechtbank in Den Haag sprak zich dinsdagochtend uit in kort geding over de avondklok, aangespannen door de Stichting Viruswaarheid. De rechter stelde dat de wet die wordt gebruikt om de avondklok in te stellen, niet rechtmatig is toegepast. De avondklok moet daarom per direct worden ingetrokken, zo stelde de rechtbank.