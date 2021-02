N46 deels gestremd tussen Huizinge en Sint Annen na ongeval

nieuws

Foto: Jeroen Bos - twitter.com/WIS_JeroenB/

Een ongeval op de Eemshavenweg (N46), ter hoogte van Sint Annen, heeft er dinsdagmiddag voor gezorgd dat er geen autoverkeer mogelijk is op de rijbaan naar Groningen.

Volgens weginspecteur Jeroen Bos van Rijkswaterstaat wordt het verkeer bij Huizinge van de weg gehaald.

Over wat er precies is gebeurd, is weinig bekend. De hulpverlening bij het ongeluk, waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn, was rond 17.10 nog gaande.

📍N46 | Wegens een ongeval met meerdere voertuigen op de Eemshavenweg (N46) ter hoogte van Sint Annen kan het verkeer vanuit #Eemshaven richting #Groningen geen doorgang vinden. Bij Huizinge halen we het verkeer van de weg. Hulpverlening is nog gaande. @RWSverkeersinfo @RWS_NN pic.twitter.com/vM9Ft6aNBY — Weginspecteur Jeroen (@WIS_JeroenB) February 23, 2021