Automobilist rijdt voertuig vast op betonnen barrier op Hereweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is woensdagmiddag met zijn voertuig op een betonnen barrier terecht gekomen op de Hereweg. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde in het begin van de middag op de kruising met de op- en afrit naar de zuidelijke ringweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is de verkeerssituatie op de Hereweg aangepast. Hiervoor ligt er onder andere een betonnen barrier. Deze begint heel laag en gaat daarna in hoogte omhoog. Een automobilist is daarop gereden en is met het voertuig klem komen te zitten.”

Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt. “De oprit in de richting van het Julianaplein is tijdelijk dicht vanwege bergingswerkzaamheden.”