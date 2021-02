Automobilist rijdt gebouw binnen in Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag in Hoogkerk is een personenauto een gebouw ingereden. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.40 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Zuiderweg. “De auto is door een muur gereden en staat half in een gebouw”, vertelt Ten Cate. Volgens de fotograaf wordt het gebouw gebruikt als schuur of garage. “De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. Behalve de politie en een ambulance is ook de brandweer ter plaatse.” Volgens Ten Cate is de bestuurder niet bekneld komen te zitten maar is de persoon wel door ambulanciers gecontroleerd. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf is ter plaatse om de auto te bergen. Door de aanrijding is er forse schade ontstaan aan de garage. “Een gedeelte van de muur ligt er uit, en er zijn ook wat stenen naar beneden gekomen”, vult Ten Cate aan. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.