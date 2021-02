nieuws

Foto: Ruben en Thijs Huisman, 112groningen

Aan de Borchsingel in Eelderwolde, net buiten de gemeente Groningen, is donderdagmorgen een personenwagen van de weg geraakt en op de kop in een sloot beland.

Het ongeval vond rond 10.00 uur plaats. Volgens de ongevallenwebsite 112groningen is de bestuurder door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Wellicht werd de bestuurder verrast door een glad weggedeelte. De auto is inmiddels geborgen.