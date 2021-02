Auto knalt op lantaarnpaal op Damsterdiep

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op het Damsterdiep is een personenauto op een lantaarnpaal gebotst. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.10 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Een auto is op een lantaarnpaal gebotst. Daarbij het is het voertuig flink beschadigd geraakt. Uiteindelijk raakte er niemand gewond. De bestuurder is opgevangen door buurtbewoners.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De brandweer heeft de weg aangeveegd en heeft er voor gezorgd dat er een veilige werkplek ontstond. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.