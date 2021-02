Auto keert niet terug na proefrit

nieuws

Foto: Andries Oord

Bij autobedrijf Caroutlet Groningen aan de Euvelgunnerweg is zondag een auto niet teruggekeerd na een proefrit. De eigenaar van het autobedrijf heeft inmiddels contact gezocht met de politie.

De auto werd in de middag meegenomen door een jongeman voor een proefrit. De auto kwam echter niet terug en het lukte het bedrijf ook niet om contact te krijgen met de jongeman. Daarop werd de politie ingelicht. De auto die ontvreemd is, is een zwarte Renault Clio met kenteken 9-KLH-67. Het handelaarskenteken van de auto is HH-90-47.

Caroutlet roept mensen in Groningen op om de ogen open te houden. Wanneer men de auto ziet, of als men weet waar het voertuig momenteel staat, dan kan er een mail gestuurd worden naar het autobedrijf.