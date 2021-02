Arriva schrapt spitstreinen uit dienstregeling en rijdt vanaf maandag met minder sneltreinen

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Arriva gaat vanaf aanstaande maandag met minder sneltreinen en zonder extra spitstreinen rijden. Dat maakte de vervoerder vrijdagmiddag bekend. Deze veranderingen gelden op werkdagen en zaterdagen.

Arriva wijzigt de dienstregeling vanwege de grote afname van het aantal reizigers, in overleg met de provincies Groningen en Fryslân. Op alle trajecten blijft twee keer per uur een trein rijden, behalve op de trajecten waar in de huidige dienstregeling al één per uur gereden werd. Op zondag rijden de treinen volgens de normale dienstregeling.

De meeste geschrapte ritten liggen op de trajecten tussen Groningen, Winschoten en Zuidhorn. Buiten de spits rijden er tussen Leeuwarden en Groningen alleen stoptreinen. Op zaterdag rijdt er tussen Leeuwarden en Groningen slechts één sneltrein per uur.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen in de dienstregeling is te vinden op de website van Arriva.