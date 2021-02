Anton Pieck-achtige taferelen in Oranjebuurt

nieuws

Foto: Mark Bokhove

Een waar Anton Pieck tafereel. Zo zou je de foto van Mark Bokhove kunnen omschrijven die hij woensdagavond maakte bij de vijver in de Oranjebuurt.

“Sinds woensdag wordt er op de vijver geschaatst”, vertelt Bokhove. “Normaal pakken we als buurtvereniging dat groots aan waarbij we iedereen in de wijk er bij proberen te betrekken. Alleen in coronatijd kan dat niet, dan moet je heel terughoudend zijn. Toch hebben we wel besloten om de vijver aan het Nassauplein geschikt te maken voor schaatsplezier. In de middag hebben we baan schoongeveegd en hebben we een aantal palen in het ijs geplaatst. Alle complimenten daarbij ook voor de mensen die dat gedaan hebben want ze hebben er voor gezorgd dat het ijs niet kapot ging. Aan die palen hebben we lampjes opgehangen. Als de lampjes branden ziet dat er prachtig uit.”

Terwijl de palen voor de lampjes in het ijs worden geslagen zijn de eerste schaatsers niet meer te houden. Foto: Mark Bokhove

“Niet meer te houden”

Volgens Bokhove is de ijskwaliteit goed. “Er ligt zo’n zeven centimeter ijs en het is van goede kwaliteit. Wel is het schaatsen op eigen risico.” En geschaatst werd er woensdag al volop. “Haha, ja. Toen de palen geplaatst werden was men niet meer te houden. Kinderen die de eerste rondjes maakten maar ook verschillende volwassenen die de noren onder bonden. Ik denk dat er zo’n honderd mensen zijn wezen schaatsen.”

“Ziet er toch prachtig uit?”

Ook de komende dagen kan er geschaatst worden. “De verwachting is dat het komende nacht flink gaat vriezen dus dat is goed voor onze ijsvloer. De lampjes zullen morgen ook weer branden. We doen ze echter wel om 20.30 uur uit vanwege de avondklok.” Of er de komende dagen ook chocolademelk verkocht gaat worden. “We zouden dat heel graag willen doen, maar je spreekt dan al snel van een evenement. En het laatste wat we willen is dat de gemeente langs komt om alles stil te leggen. Dus nee. Maar eerlijk is eerlijk. Kijk nu zelf. Schaatsende en blije mensen op de vijver, met de sneeuw en de lampjes, dat ziet er toch prachtig uit?”