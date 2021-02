Amandelgeur bij afgraven gevaarlijk afval stortplaats Woltersum

nieuws

Bij de voormalige vuilstort in Woltersum is de afdeklaag verwijderd. In de week van 8 februari begint de ontgraving en het afvoeren van het gevaarlijke afval. Daarbij kan een amandelachtige geur vrijkomen.



Op de stort ligt onder meer gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Op de stortplaats zijn maatregelen genomen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Zij moeten onder andere beschermende kleding dragen.

Er worden continu luchtmetingen gedaan. Mocht daar reden voor zijn, dan wordt het werk direct stilgelegd en afgedekt tot er een oplossing is gevonden. Tijdens het ontgraven en afvoeren van het AKU-stortmateriaal is er kans op geurhinder. Het zal voornamelijk gaan om een amandelachtige geur.

Het gevaarlijke afval gaat via de Bouwerschapweg, de tijdelijke weg en de Rijksweg N360 naar Afvalverwerking Stainkoeln. Het overige afval gaat naar Drachten. Het gaat om circa 1750 verkeersbewegingen van vrachtwagens. De vrachtwagens worden schoongemaakt voordat ze de weg oprijden.

De Bouwerschapweg blijft tijdens de sanering toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen gebruik maken van een pendelbus.

Als het te hard vriest worden de werkzaamheden uitgesteld.



