“Alle wagens die we hebben rijden; wegen Groningen goed begaanbaar, problemen in Drenthe”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De wegen in de provincie Groningen zijn goed begaanbaar. Wel roept Rijkswaterstaat op om niet de weg op te gaan als het niet beslist noodzakelijk is.

“Ons beeld op dit moment is dat het rustig is op de wegen”, vertelt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. “We zien heel duidelijk dat mensen thuis blijven. En dat is ook ons advies, om niet met de auto de weg op te gaan.” Volgens Van der Meer wordt er hard gewerkt om de wegen sneeuwvrij te houden. “In de drie noordelijke provincies zetten we alles op alles om dat te bereiken. Al het materieel dat kan rijden, dat rijdt. We hebben alles ingezet. We zien dat het in Groningen goed lukt, in Drenthe en in het zuiden van Friesland zijn de problemen groter.”

Probleem daarbij is de harde wind. “De wagens die we inzetten zijn voorzien van een sneeuwschuiver en een strooi-installatie. Door de harde wind en de stuifsneeuw hebben we te maken met duinvorming. Dit betekent dat je ergens langs rijdt en de sneeuw weg schuift het er over vijf minuten weer ligt.” Het dringend advies van Van der Meer is dan ook om thuis te blijven bij de warme kachel. “En een wandeling maken in je eigen omgeving kan natuurlijk altijd.”