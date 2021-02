Alle stembureaus drie dagen open? Burgemeester: ‘Gaat niet gebeuren’

nieuws

Foto Sebastiaan Scheffer: De stembusgang in Thesinge.

Alle stembureaus in de gemeente Groningen gaan tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen niet drie dagen open. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen woensdag gezegd.

Tijdens het politieke vragenuurtje had de SP het plan ingediend om alle 145 stembureaus op 15, 16 en 17 maart te openen. Vanwege de coronacrisis bestaat er in maart de mogelijkheid voor het zogeheten vroegstemmen. De gemeente wil dit op 17 stembureaus mogelijk maken. Maar de SP vindt dat alle stembureaus geopend moeten zijn omdat dit zorgt voor een optimale spreiding en daarnaast neemt het ook onduidelijkheid weg bij de mensen over waar en wanneer er gestemd kan worden.

“De burgemeester heeft tijdens het vragenuurtje laten weten dat het niet gaat gebeuren”, vertelt raadslid Lucy Wobma van de SP. Wobma is teleurgesteld. “Juist in deze tijd wil je het voor de mensen zo duidelijk mogelijk maken en wil je stromen mensen zoveel mogelijk spreiden.” Nu de burgemeester negatief heeft gereageerd heeft de partij de mogelijkheid om het plan aan de gemeenteraad voor te leggen. “Ik weet nog niet of we dat gaan doen. Dat moeten we eerst binnen onze fractie overleggen voor ik daar iets over kan zeggen.”