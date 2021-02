“Al die stralende gezichten, prachtig! Alleen jammer dat een Rondje Diepenring er niet in zit”

nieuws

Foto: Jasper Been

Honderden mensen genoten zondag volop van de voorlopig laatste winterdag. Eén van die mensen is Jasper Been die in de ochtend de ijzers al onderbond.

Hoi Jasper! Je was er vanochtend vroeg bij?

“Rond 10.50 uur ben ik samen met mijn vriendin het ijs opgestapt bij de Noorderhaven. We zaten vanochtend rustig te ontbijten en toen ontstond het idee om op deze laatste winterdag nog even flink te genieten. We zijn eerst naar het Groninger Museum gelopen. Daar bleek het ijs echter slecht van kwaliteit te zijn. Vervolgens zijn we via Dudok naar de Noorderhaven gewandeld. We kwamen onderweg veel wakken tegen. Het was te gevaarlijk om daar op het ijs te stappen, maar bij de Noorderhaven was het prima. Het was er druk en toch ook wel heel gezellig.”

Jij bent een echte winterliefhebber?

“Ja, ik vind dit prachtig. Een hele warme zomer daar kan ik niks mee omdat je dan heel erg beperkt wordt in wat je kunt doen. Met een warme winter zonder sneeuw of ijs kan ik ook niets. Maar dit. Ja, dit is prachtig. Ook om al die stralende gezichten van de mensen te zien. Ik heb ook wel een beetje het idee dat we hier aan toe waren.”

Na de Noorderhaven hebben jullie ook nog geschaatst in het Stadspark?

“Ja, we wilden vandaag zoveel mogelijk plekken mee pakken. In het Stadspark hebben we uiteindelijk een rondje van 2,5 kilometer geschaatst. Ik weet niet of je je dat bericht van afgelopen zomer kunt herinneren dat een persoon in een kano een rondje maakte door het Stadspark. Dat kan dus ook op de schaats. En dat was heel mooi. Het was daar veel rustiger dan op de Noorderhaven en het ijs was er van betere kwaliteit. Daarna zijn we nog naar het Paterswoldsemeer gegaan. De afgelopen dagen heeft heel Groningen daar een bezoek aan gebracht dus dat wilden wij ook nog even met eigen ogen zien. Dus daar hebben we ook nog een rondje gemaakt, maar dat was meer een soort van grote optocht.”

Inmiddels is de temperatuur boven het vriespunt gekomen en is de dooi ingevallen ….

“Ja, jammer. Het had van mij nog wel even wat langer mogen duren. Het was prachtig geweest als we het Rondje Diepenring nog hadden kunnen schaatsen. Da hadden we nog twee nachtjes vorst nodig gehad, maar dat zit er helaas niet in. Overigens wat me vandaag wel opviel is dat behalve dat het heel gezellig was, mensen zich ook goed hielden aan alle coronamaatregelen. In mijn ogen deed iedereen echt zijn best om zich aan de regels te houden.”

Een rondje door het stadspark! pic.twitter.com/JsDtQ2TWJE — Jasper Been (@BeenJasper) February 14, 2021