Afgelopen week dertig procent meer besmettingen in Groningen

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen is in de afgelopen week met 30 procent gestegen ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het RIVM dinsdagmiddag publiceerde.

In de provincie Groningen werden in de afgelopen week 1074 nieuwe besmettingen vastgesteld. Tussen 9 en 16 februari waren dat er nog 829. Zeven mensen overleden sinds 16 februari aan COVID-19. In de week ervoor waren dat er zes.

In totaal zijn, sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020, 23.920 besmet geweest met het virus. Per 100.000 inwoners zijn dat 4083 infecties. Sindsdien zijn 184 inwoners van de provincie overleden aan het virus.

‘Druk op ziekenhuizen blijft hoog, ondanks goede werking van maatregelen’

In de week van 17 tot en met 23 februari, kregen landelijk 29.977 personen een positieve corona testuitslag, negentien procent meer ten opzichte van de week ervoor. Volgens het RIVM blijft het wel zorgwekkend dat het aantal ziekenhuisopnames niet mee daalt.

Wel stelt het rijksinstituut blij te zijn met de werking van de lockdown, want modellering laat zien dat er, zonder naleving van de geldende maatregelen, nu veel meer besmettingen zouden zijn. De druk op de zorg zou hierdoor ook flink hoger zijn geweest.