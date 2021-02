Actiegroep vraagt om steun tegen plannen voor Stadspark

nieuws

Foto: Stadspartij Groningen

De actiegroep “Stadspark Natuurlijk!” vraagt omwonenden via een flyer om steun in haar strijd tegen de gemeentelijke plannen met het Stadspark.

De actiegroep is tegen de plannen om van de drafbaan een evenemententerrein te maken, met minimaal 24 geluidsdagen. Dat zou zorgen voor een zomer lang veel lawaai en overlast. Volgens de actiegroep wil wethouder Glimina Chakor niet luisteren, en daarom is in de flyer een aantal eisen samengevat.

De actiegroep wil dat alle evenementen enkel op de drafbaan plaatsvinden, met een maximum van twaalf geluidsdagen. Het aantal decibels moet omlaag, schade aan flora en fauna moet voorkomen worden, evenals zwerfafval en vandalisme. Bovendien moet er een stadsparkcommissie komen, voor meer directe inspraak van omwonenden.