Aantal WW-uitkeringen in Stad vorige maand licht afgenomen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is afgelopen maand met 1,3 procent gedaald. In januari waren er 3.926 mensen met een uitkering. Dat meldt het UWV.

Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen met 16,7 procent toe. Eind januari telde onze provincie 9.401 uitkeringen. Dat is 3,1 procent van de Groningse beroepsbevolking, en dat is even hoog als het percentage voor heel Nederland.

Evenals in voorgaande jaren zorgden de seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een toename van de WW. Dit jaar komt daar de coronapandemie bij, met daarbij een gedeeltelijke lockdown bij. Vooral sectoren als horeca, detailhandel en cultuur werden flink getroffen. De WW steeg ook sterk onder uitzendkrachten. Toch daalde het aantal uitkeringen in sommige sectoren flink, zoals in de financiële dienstverlening. Voor dit jaar verwacht UWV een lichte banenkrimp in deze sector