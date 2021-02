Aantal positieve tests in Groningen drastisch vertekend door sluiting testlocaties

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Sinds afgelopen zondag heeft de GGD Groningen slechts 52 positieve coronatests afgenomen. Dat is slechts een derde van het aantal dat in de voorgaande vierentwintig uur werd gemeld. De sluiting van een aantal testlocaties heeft daar, in combinatie met de slechte weersomstandigheden, hoogstwaarschijnlijk voor gezorgd.

De GGD vond 15 besmettingen in de gemeente Groningen tussen zaterdag- en zondagochtend. Zondag waren dat er nog 36. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld uit de gemeente, net als zondag.

In de provincie werden slecht 52 besmettingen gevonden. In de voorgaande vierentwintig uur waren dat er nog 143. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Midden-Groningen. In de provincie werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens geregistreerd.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen per Groningse gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 15 0 0 Midden Groningen 10 0 0 Stadskanaal 4 0 0 Het Hogeland 1 0 0 Veendam 4 0 0 Westerkwartier 9 0 0 Pekela 1 0 0 Eemsdelta 4 0 0 Oldambt 2 0 0 Overig 0 0 0 Westerwolde 2 0 0 Totaal 52 0 0

Landelijk vonden de GGD’en 2.273 nieuwe bevestigde coronabesmettingen, 1.661 minder dan gisteren. De lage cijfers in Nederland als geheel hebben ook de weersomstandigheden als oorzaak.

Het aantal ziekenhuisopnames vanwege het virus liep wel op. Maandagochtend lagen er 2.034 mensen met coronapatiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis, 54 meer dan zondag. 532 van hen zijn opgenomen op een IC.

Het aantal gemeldde overlijdens daalde wel flink, landelijk werden er 25 overlijdens door corona gemeld. Zondag maakte het RIVM nog melding van 48 overlijdens.