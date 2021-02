Aantal gehuwden in gemeente Groningen daalde met 10,7 procent in tien jaar

nieuws

Het aantal mensen wat getrouwd is in de gemeente Groningen is sinds 2010 met 10,7 procent gedaald. In het afgelopen jaar was slechts 24 procent van de inwoners van de gemeente getrouwd. Dat blijkt uit cijfers van huwelijkswebsite ThePerfectWedding.

Ook in de provincie als geheel daalde het aantal huwelijken (met negen procent). 35,2 procent van alle Groningers is in 2020 getrouwd, minder dan het landelijke gemiddelde van 38,6 procent.

In Zeeland zijn relatief gezien de meeste inwoners in het huwelijksbootje gestapt. In 2020 was nog altijd 43,9% van de Zeeuwen getrouwd.