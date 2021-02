Aantal coronapatiënten op Groningse verpleegafdelingen loopt flink op

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen is in de afgelopen week flink toegenomen, voornamelijk op de verpleegafdelingen.

Waar er een week geleden nog 35 coronapatiënten opgenomen waren op Groningse verpleegafdelingen, zijn dat er nu 50. Op de IC’s is het aantal opgenomen patiënten gelijk gebleven (19).

Ook in de rest van Noord-Nederland was een stijging te zien in het aantal opnames. Een week geleden waren er 153 coronapatiënten opgenomen in de noordelijke ziekenhuizen. Nu zijn dat er 177, waarvan 43 op een IC.

Het grootste gedeelte van deze opgenomen patiënten komt uit Noord-Nederland. Slechts vijftien patiënten komen van buiten de regio.