Aantal besmettingen in UMCG afgelopen week verder opgelopen

Het aantal coronabesmettingen in het UMCG is de afgelopen dagen verder opgelopen. Positief is echter dat de laatste twee dagen geen personen meer positief getest zijn.

Afgelopen maandag was van 24 patiënten en 28 medewerkers bekend dat ze besmet zijn geraakt. De afgelopen week zijn er nog eens zeven personen positief getest waardoor er nu 28 patiënten en 31 medewerkers besmet zijn geraakt. Dat het ziekenhuis te kampen heeft met een corona-uitbraak werd twee weken geleden duidelijk, toen in korte tijd verschillende patiënten en medewerkers van de afdeling thoraxchirurgie ziek werden.

Inmiddels zijn dus 59 personen positief getest waarbij er de afgelopen dagen geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Eén patiënt overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting.