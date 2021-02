Aantal besmettingen in Groningen daalde afgelopen week met een derde

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de afgelopen zeven dagen vond de GGD 606 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen. Dat is bijna een kwart minder dan in de week van 19 tot en met 26 februari. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM, die dinsdagmiddag werd gepubliceerd.

Wel registreerde het RIVM meer overlijdens dan in de vorige week. Toen maakte het RIVM melding van vijf overlijdens als gevolg van COVID-19. Deze week waren dat er acht. Per 100.000 mensen registreerde 151.4 nieuwe besmettingen. Een regio gaat in principe terug van risiconiveau ‘ernstig’ naar zorgelijk als er in een week minder dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn

In totaal zijn in de provincie Groningen nu 21.033 mensen besmet geweest met het virus. 152 van hen overleden aan de gevolgen ervan.

‘Roet in het eten door nieuwe varianten’

De afname in het aantal meldingen is volgens het RIVM een resultaat van de maatregelen die op 15 december werden afgekondigd. Het effect van de verdere beperking van bezoek en van de avondklok, die op 23 januari inging, is nog niet duidelijk.

De zorgen bij het RIVM zijn echter nog lang niet voorbij, want twee derde van alle nieuwe besmettingen komt voort uit de de Britse variant van het coronavirus. Het zorgt ervoor dat het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan, aldus de Rijksdienst.