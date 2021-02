Aantal besmettingen door uitbraak op verpleegafdeling UMCG loopt op naar 43

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het aantal besmettingen met het coronavirus dat te herleiden is naar de uitbraak op de verpleegafdeling thoraxchirurgie in het UMCG, is toegenomen met drie infecties. Dat laat het ziekenhuis vrijdagmiddag weten aan het Dagblad van het Noorden.

In totaal zijn nu 43 infecties met de Britse variant van het virus vastgesteld die te herleiden zijn naar de afdeling, waarvan 22 bij patiënten en 21 bij medewerkers.

Donderdag maakte het ziekenhuis al bekend dat alle patiënten verplaatst zijn naar andere afdelingen en dat de nu lege afdeling grondig wordt schoongemaakt. Zondag worden de eerste nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen voor operaties die maandag plaats gaan vinden.