Aantal besmettingen door uitbraak in UMCG loopt op; besmette patiënt overleden

Foto: Google Maps - Streetview

Tijdens het afgelopen weekend bleken nog eens twee patiënten en zeven medewerkers van het UMCG besmet te zijn met het coronavirus. Daarmee komt het totale aantal besmettingen door de corona-uitbraak op afdeling C2 nu op 24 patiënten en 28 medewerkers. Eén van de besmette patiënten is inmiddels overleden.

“Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie en naasten van de overleden patiënt”, zegt bestuursvoorzitter Ate van der Zee. “Iedereen doet er echt alles aan om besmettingen te voorkomen, zeker op de werkvloer, en toch gebeurt het. Dat dit nu heeft geleid tot een uitbraak met meerdere besmettingen en het overlijden van één van de patiënten, doet ontzettend veel pijn en verdriet.”

Inmiddels is afdeling C2 schoongemaakt en weer geopend voor de reguliere zorg. De planbare operaties worden vanaf maandag weer deels opgestart.

Op verpleegafdeling C2 van het UMCG, een afdeling waar patiënten verblijven die geopereerd worden aan hart of longen, werd vorige week maandag een corona-uitbraak vastgesteld. De bron van de besmetting is nog steeds onduidelijk. Wel is bekend dat het om de zeer besmettelijke Britse mutatie van het coronavirus gaat.