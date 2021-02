Aannemer zet verkeerde veld onder water; Boudierplantsoen moest ijsbaan worden, niet Bernoulliplein

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Een aannemer is donderdagmiddag gestart met een aanleg van een ijsbaan op het Bernoulliplein, maar is na tussenkomst van de gemeente gestopt. De aannemer dacht dat hij, net als ieder jaar, bij het grasveld in de Korrewegwijk moest zijn. Maar de gemeente had opdracht gegeven om het Boudierplantsoen in De Wijert onder water te zetten.

Een woordvoerder van de gemeente liet donderdagavond aan het Dagblad van het Noorden weten dat het dit jaar helemaal niet de bedoeling was om het Bernoulliplein in een ijsbaan om te toveren, omdat het er vanwege de coronacrisis te druk zou worden.

Naast het Boudierplantsoen worden ook in De Hoogte en in Haren klein veldjes onder water gezet, zodat de buurtkinderen erop kunnen schaatsen.