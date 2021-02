9 medewerkers en 11 patiënten besmet met corona op verpleegafdeling UMCG

nieuws

Foto via UMCG

Op verpleegafdeling C2 van het UMCG, een afdeling waar patiënten verblijven die geopereerd worden aan hart of longen, is een corona-uitbraak vastgesteld. Dat laat het ziekenhuis maandagmiddag weten.

Tijdens het afgelopen weekend en op maandag bleken 9 medewerkers en 11 patiënten van verpleegafdeling besmet met het coronavirus. De besmette patiënten worden in strikte isolatie verpleegd. De overige patiënten van de afdeling worden in ‘contact-druppelisolatie’ verpleegd en regelmatig getest, net als patiënten op andere afdelingen die met een positief persoon in contact zijn geweest.

Voor de medewerkers van de andere betrokken afdelingen waar besmette patiënten liggen of patiënten die onbeschermd contact hebben gehad met besmette patiënten, wordt een testprogramma op maat gemaakt.

De bron van de besmetting is nog onduidelijk. Er is een groot bron- en contactonderzoek gaande. Inmiddels is duidelijk dat de eerste besmettingen rond 8 of 9 februari moeten hebben plaatsgevonden.