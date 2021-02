‘360 graden-tour’ door afstudeerexpositie van Minerva-studenten

nieuws

Vanaf nu zijn de afstudeerwerken van 55 studenten Autonome Beeldende Kunst digitaal te bewonderen in de jaarlijkse Greenlights tentoonstelling. Vanwege de coronacrisis zijn ze te zien in een digitale ‘360-graden tour’ door het voormalige pand van Men at Work in de Herestraat.

De jaarlijkse tentoonstelling, georganiseerd door de afstuderende studenten van de opleiding Autonome Beeldende Kunst van Academie Minerva is onderdeel van het ‘Greenlights’-programma, wat bestaat uit evenementen, kunstperformances, gesprekken en workshops. Deze tentoonstelling is een voorloper van hun afstudeershow, het middel voor studenten om “groen licht” te behalen en toestemming te krijgen om af te studeren.

Op www.greenlights.live kunnen geïnteresseerden de tentoonstelling bekijken, met o.a. de mogelijkheid om op 360 graden-tour te gaan door de fysieke expositie, die vanwege de huidige omstandigheden helaas niet op locatie te bezoeken is voor publiek.