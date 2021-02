150 studenten en zes Kamerkandidaten doen mee aan online verkiezingsdebat Alfa-college

nieuws

Foto: Alfa College

Op dinsdag 2 maart organiseert het Alfa-college een online verkiezingsdebat ‘voor en door studenten’. 150 studenten en zes Tweede Kamerkandidaten gaan in debat over stellingen die zijn bedacht door studenten van het ROC.

Studenten en inburgeraars kunnen zich in het debat uiten over de thema’s waar zij zich zorgen over maken. Onderwerpen als jeugdwerkloosheid, gelijke kansen, zorgpreventie en de coronapandemie komen aan bod.

“Ik merk als initiator van dit evenement dat de Tweede Kamerverkiezingen bijna niet leven bij de studenten”, vertelt Christian de Kraker, debatleider en organisator van het verkiezingsdebat. “De meeste studenten vinden de taal van de politici moeilijk en nemen nauwelijks de moeite om zich te verdiepen in de verschillende standpunten van de partijen. Met de verkiezingen van 17 maart voor de deur voelde ik daarom de urgentie om politiek voor onze studenten aantrekkelijker te maken.”

Honderd mbo- en vijftig vavo-studenten uit Groningen doen mee aan het verkiezingsdebat. Anne Kuik (CDA), Bart Smals (VVD), Niels van den Berge (GroenLinks), Jimmy Dijk (SP), Julian Bushoff (PvdA) en Wieke Paulusma (D66) zijn de (aspirant) Kamerleden die met de studenten en elkaar in debat gaan.