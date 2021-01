Zwangere vrouwen in risicogroepen wel vaccineren

nieuws

Zwangere vrouwen die in zogeheten risicogroepen vallen doen er verstandig aan om zich wel te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat laat de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, het NVOG, weten.

De boodschap geldt behalve voor zwangere vrouwen met gezondheidsproblemen ook voor vrouwen die in verwachting zijn die een hoge kans hebben om coronapatiënten tegen te komen bijvoorbeeld vanwege hun werk. De GGD liet eerder weten dat zwangere vrouwen zich beter niet konden laten inenten. De GGD deed deze oproep omdat er nog niet voldoende bekend was over de gevolgen. De vaccins zijn in de testfase namelijk niet getest op zwangere vrouwen.

Nu laat de GGD weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk nadelige gevolgen zijn. Wel laat de NVOG weten dat toekomstige studies de veiligheid definitief moeten bevestigen.