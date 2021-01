Zorggroep Groningen is klaar met vaccineren

nieuws

Zorggroep Groningen heeft alle bewoners en revalidanten die aangegeven hebben dit graag te willen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt de Zorggroep woensdagochtend.

Zorggroep Groningen is maandag begonnen met het zetten van de eerste prikken. “Het ging heel voorspoedig,” vertelt coördinerend arts Jessica Verhage. “Op elke locatie zijn er prikteams in het leven geroepen. Dinsdag om 13.30 uur was iedereen gevaccineerd.”

De opkomst was hoog. Bijna 98% van de bewoners en revalidanten van locaties A.G. Wildervanck, Bloemhof, Innersdijk en Maartenshof gaven zich op voor een prik. Op de foto is te zien hoe mevrouw Winter-Beuker de eerste prik ontvangt in A.G. Wildervanck in Veendam.