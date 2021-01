Zorgen bij raadsfracties over omstandigheden Gideonterrein voor ‘rijdende woongroepen’

nieuws

Foto via gemeenteraadsfracties SP,PVdD, en Student en Stad

De gemeenteraadsfracties van de SP, de Partij voor de Dieren en Student&Stad maken zich zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met ‘Rollend Goed’ en ‘Het Wieland’, groepen mensen die er voor kiezen met verrijdbare wagens op braakliggende terreinen in Groningen te wonen.

Naast de eerder aangekaarte problemen voor de woongroepen, waaronder de ‘hardhandige’ ontruiming van woonwagens van Rollend Groet van het Simmerenterrein op 17 januari, vragen de fracties zich af waarom de gemeente het Gideonterrein heeft aangewezen als nieuwe, tijdelijke locatie voor de twee woongroepen. De Provincie Groningen of de Omgevingsdienst is langsgekomen op de locatie om te bezien of deze voor bewoning valt te gedogen. Vrijdagavond zijn palletpaden aangelegd om het terrein beter bereikbaar te maken. De houten paden zitten inmiddels onder de blubber. De paden zijn glad en er is een aannemelijke kans om uit te glijden.

Volgens de fracties heeft de Veiligheidsregio de Gideonlocatie vorige week als acuut zorgelijk aangemerkt, omdat het door de modder onbereikbaar was voor de hulpdiensten. Daarom willen de fracties eigenlijk dat Het Wieland op het voormalige slibdepot mogen blijven staan. Ook willen de fracties weten of het Gideonterrein nog wel kan worden aangemerkt als geschikte, tijdelijke locatie voor de bewoners.

Ontruiming

Op 17 januari ontruimde de politie een gekraakt terrein aan de Ulgersmaweg. Daarbij werden zestien mensen opgepakt. Naar aanleiding van de actie stelden de SP en de Partij voor de Dieren al eerder kritische vragen. Zo wilde de SP weten hoe de situatie zo uit de hand kon lopen. Wethouder Van der Schaaf liet vervolgens weten dat de krakers in meerdere opzichten het aan zich zelf te danken hebben. De wagens waar de krakers in wonen werden door de politie na afloop naar de Gideonweg versleept. Volgens de wethouder wordt bewoning op dit terrein voor maximaal twee jaar gedoogd en kan men daar terecht. Volgens Van der Schaaf zijn de veiligheidsrisico’s met betrekking tot dit terrein te overzien