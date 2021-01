”Zonder alcohol is het ook leuk!”

Een maand geen druppel alcohol drinken om je beter te voelen. Dry January is met de start van 2021 voor sommige Groningers weer begonnen. Zo ook voor nachtburgemeester Merlijn Poolman.

”Ja, ik had dit eigenlijk niet zien aankomen. Eerst wilde ik niet meedoen maar toen bedacht ik me dat de horeca deze maand dicht is dus dit leek me toch wel een goed moment” vertelt Poolman. Ook al is de maand januari nog maar net begonnen, voelt de nachtburgemeester zich al wel frisser.

Dit kan Nathaly de Wind, preventiewerker bij Verslavingszorg Noord Nederland, bevestigen. ”Mensen vallen af, voelen zich fitter, slapen beter en houden ook nog eens geld over” vertelt de Wind. Een maand geen alcohol drinken is dus goed voor de gezondheid.

Op dit moment zijn er 30.000 mensen die zich voor de Dry January-challenge hebben aangemeld. Wel denkt Nathaly dat het daadwerkelijke getal van mensen die de uitdaging aangaan veel hoger ligt.