“Zondagochtend meer sneeuw, later oplopende temperaturen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan er zondagochtend nog een aantal sneeuwbuien passeren. Later op de dag verdwijnt de witte wereld door oplopende temperaturen.

“Sinds het begin van de avond trekt de aangekondigde sneeuwstoring over Groningen”, vertelt Kamphuis. “Daarbij is de temperatuur gedaald naar waarden rond het vriespunt. In de nacht naar zondag zal de minimumtemperatuur net onder de nul graden liggen. In het eerste deel van de avond is er kans op matige sneeuwval en doordat de temperatuur onder nul komt zal het steeds witter gaan worden. In de nacht naar zondag wordt het tijdelijk droog maar in de nanacht en in de vroege zondagochtend trekt een volgende storing over Groningen die gepaard gaat met enkele sneeuwbuien.”

“Zondag wordt het in de loop van de ochtend droog en loopt de temperatuur met een naar het westen draaiende wind langzaam op. Rond het middaguur is het ongeveer 2 graden en in de middag komt er nog een graadje bij. Dit betekent dat het sneeuwlaagje snel weg zal smelten waarbij de kans op nieuwe sneeuw voorlopig klein is.”

